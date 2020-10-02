Babasını 65 bin lira dolandıran çeteyi, 2 yıl sonra yakalattı
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Babasını 65 bin lira dolandıran çeteyi, 2 yıl sonra yakalattı

02.10.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:55

Tokat'ta, büyükbaş hayvan besicisi Kadir M., hayvanlarını satmak için internette yayınladığı ilana dönüş yapan şahısların, yıllar önce babasını dolandıran çete olduğunu anladı. Çeteyi yakalatmak için polislere ihbarda bulunan Kadir M., gerçekleştirilen operasyonla şahısların yakalanmasını sağladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde büyükbaş hayvan besicisi 28 yaşındaki Kadir M., internete ilan vererek hayvanlarını satışa çıkardı. Hayvanları almak isteyen şahıslarla irtibata geçen Kadir M, telefonun diğer ucundaki şahısların babasını 2 yıl önce 65 bin lira dolandıran kişiler olduğundan şüphelendi.

EKİPLER ÇETEYE BASKIN YAPTI

Niksar Cumhuriyet Savcılığına besicinin yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe merkezine hayvanları almaya gelen şahıslar için buluşma yeri ayarlandı. Besici ile buluşarak pazarlık yapan şahıslar, polisin baskını ile gözaltına alındı. İ.Ş isimli şahsın üzerinde yapılan aramada müştekiyi dolandırmak üzere hazırlanmış 74 bin liralık çeke el konuldu. Şahısların yapılan sorgusunda sahte para vermek suretiyle birçok hayvan sahibini dolandırdığını tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.Ş isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Babasını 65 bin lira dolandıran çeteyi, 2 yıl sonra yakalattı

BABASI 2 YIL ÖNCE DOLANDIRILDI

Öte yandan, Kadir M,'nin babasının iki yıl önce 25 adet büyükbaş hayvanı satarken dolandırıldığı öğrenildi. 50 bin peşin aldıkların şahısların kalan paranın 65 bin lirası için verdikleri çekin karşılıksız çıktığı kaydedildi.

Babasını 65 bin lira dolandıran çeteyi, 2 yıl sonra yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AGA: cete mafia ne var ise toplanmasi gerek ortalik biraz temizlik sart her birine direk bin yil ceza verin mallarina el koyun ortalik biraz temizlensin bunlar ufak suc olmak dan cikmasi gerek agir ceza sart
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