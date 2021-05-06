Babasını arayıp "tabancayı buldum intihar edeceğim" dedi, evde ölü bulundu
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Babasını arayıp "tabancayı buldum intihar edeceğim" dedi, evde ölü bulundu

Babasını arayıp 'tabancayı buldum intihar edeceğim' dedi, evde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen 32 yaşındaki şahıs, babasını arayıp tabancayı buldum intihar edeceğim" dedikten sonra evde ölü bulundu.

Antalya'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen 32 yaşındaki şahıs, babasını arayıp tabancayı buldum intihar edeceğim" dedikten sonra evde ölü bulundu.

Olay, saat 13.30'da, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 117 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.B (32) ailesinin evde olmadığı saatte tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. A.B'nin babası eve döndüğünde oğlunu kanlar içerisinde buldu. Şok içerisinde olan baba durumu direkt 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Bilgin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. A.B'nin cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan, daha önceden de intihar girişimlerinde bulunan A.B'nin, olay öncesi babasını arayıp "tabancayı buldum intihar edeceğim' dediği öğrenildi. - ANTALYA

Babasını arayıp 'tabancayı buldum intihar edeceğim' dedi, evde ölü bulundu
Babasını arayıp 'tabancayı buldum intihar edeceğim' dedi, evde ölü bulundu
Babasını arayıp 'tabancayı buldum intihar edeceğim' dedi, evde ölü bulundu
Babasını arayıp 'tabancayı buldum intihar edeceğim' dedi, evde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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