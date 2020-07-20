Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
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Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu

Kök hücre tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, tatile gitti. Yasmin Erbil yaptığı bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

20.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:09

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pandemi sürecinde bol bol evinin bahçesinden pozlar paylaşan Erbil tatile gitti.

MALİ HASTANEDE, YASMİN SAHİLDE

Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya başladı.

Denizde bikinili poz veren Yasmin Erbil'in takipçileri ise ikiye bölündü.

BİKİNİLİ POZLARA BEĞENİ YAĞDI

Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kök hücre tedavisi için hastaneye yatmıştı. Erbil'in babası bu durumdayken yaptığı paylaşımlar eleştiri konusu oldu.

Yasmin Erbil'in bazı takipçileri ise bu durumun normal olduğunu söyledi. Erbil'in bikinili pozuna ise beğeni yağdı.

Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Haber Yorumları (4)
ÖMER TURAN: babasından bayrağı almış demekki. yelken açmış
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ŞEY: ölenle ölünmüyor bir de, soyunmayan gündemde kalamıyor maalesef ;)
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
HERİF: babası kime ne yapyıysa aynısını kızına yapacaklar etme bulma dünyası
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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