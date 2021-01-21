Babam Çok Değişti dizisi 'Çilem Hemşire' kimdir? Rukan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Çilem Hemşire karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Çilem Hemşire kimdir, gerçek adı nedir? Rukan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Çilem Hemşire karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan eski adıyla İyi Aile Babası ve yeni ismiyle Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Çilem Hemşire kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Çilem Hemşire (Rukan Demir) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Çilem Hemşire (Rukan Demir) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ ÇİLEM HEMŞİRE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Çilem Hemşire karakterini "Rukan Demir" canlandırmaktadır.

RUKAN DEMİR KİMDİR?

Rukan Demir, 6 haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini de İstanbul Bilgi Üniversitesinde sinema ve tiyatro üzerinde tamamladı. Rukan Demir, ilk kez İyi Aile Babası dizisi ile bir dizi de yer aldı. New York Lee Strasberg enstitüsünde de oyunculuk eğitim almış olan Rukan Demir Maktul isimli bir kısa filmde oynadı. Ancak onu ekranlarda daha önce de birçok kez gördük. Nasıl mı? Tabii ki reklamlarda. Bu reklamların arasında en akılda kalıcı olanı ise bir pırlanta markasınınkiydi.

Rukan Demir 26 yaşındadır ve Kanal D'nin Babam Çok Değişti dizisinde Çilem Hemşire karakterini canlandırmaktadır.