Babam Çok Değişti dizisi 'Aydan Hemşire' kimdir? Beste Bereket kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Aydan Hemşire karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Aydan Hemşire kimdir, gerçek adı nedir? Beste Bereket kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Aydan Hemşire karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan eski adıyla İyi Aile Babası ve yeni ismiyle Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Aydan Hemşire kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aydan Hemşire (Beste Bereket) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Aydan Hemşire (Beste Bereket) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ AYDAN HEMŞİRE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Aydan Hemşire karakterini "Beste Bereket" canlandırmaktadır.

BESTE BEREKET KİMDİR?

Beste Bereket (2 Temmuz 1982, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Teoman Kumbaracıbaşı ile ortak KRAFT isimli bir stüdyo kurmuştur. 2010 yılında MTV Türkiye'de Sinema+TR programında sunuculuk yapmıştır. 2011 yılından itibaren ise TRT1'de yayınlanan sinema programı 'Kaba Kurgu'nun sunuculuğunu yapmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Babam Çok Değişti (2020)

Dayı: Bir Adamın Hikayesi (2020)

Doksanlar (2013) Feminik Deniz

300 Worte Deutsch - 2013, Fatma, (de:300 Worte Deutsch)

Leyla ile Mecnun (2011) Zeynep

Kalp Ağrısı - 2010, Zeyno

Beş Şehir - 2009, Film, Dilek

Ezber (Kısa Film) - 2009

Parmaklıklar Ardında (2009) TV dizisi, Hilal

Sessiz Fırtına (2007)TV dizisi, Rengin

Kayıp (film) (2007) TV filmi, Nazlı

Anadolu Kaplanı (2006) Dizi, Esra

Akümülatörlü Radyo (2006) Şükriye

İki Süper Film Birden (2006) Film, Arzu

Türev (2005) Film, Burcu

Aşka Sürgün (2005) Dizi, Bennu

Aynalar (2005) TV dizisi

ALDIĞI ÖDÜLLER

42. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En iyi kadın oyuncu - Türev - 2005

11. Sadri Alışık Sinema ödülleri En iyi kadın oyuncu - Türev 2005