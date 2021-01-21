Babam Çok Değişti 'Aslı Pamuk' kimdir? Şebnem Bozoklu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Aslı Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Aslı Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Şebnem Bozoklu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Aslı Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Aslı Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ ASLI PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Aslı Pamuk karakterini "Şebnem Bozoklu" canlandırmaktadır.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu (d. 25 Ağustos 1979, İstanbul), Türk oyuncu.

Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Anneannesinin, annesinin, teyzesinin bir araya geldiklerinde hep Arapça konuştuğunu bir röportajda belirtmiştir. Çift Moda'da tanışmıştır. Çocukluğu Suadiye'de geçmiştir.

1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülüne lâyık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Babam Çok Değişti (2020) - Aslı Pamuk

Gel Dese Aşk (2020) - Yasemin

Biz Böyleyiz (2020) - Dolunay

Turkish'i Dondurma (2019) - Gülsüm

Şahsiyet (2018) - Zuhal

Cebimdeki Yabancı (2018) - Esra

Yok Artık! 2 (2016) - Merve

Albüm (2016) - Bahar

Altınsoylar (2016) - Gülsüm

Çifte Saadet (2016) - Perihan

Yok Artık! (2015) - Yapımcı (ayrıca filmde Asuman rolünü üstlenmiştir.)

Niyazi Gül Dörtnala (2015) - Hediye

Ümmü Sıbyan:Zifir (2014) - Yapımcı

Ulan İstanbul (2014-2015) - Yaren Nevizade

Galip Derviş (2013) - Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)

Cesur Hemşire - Ceyda

Bizim Yenge - Filiz

Canım Ailem (2008-2010) - Meliha/Meloş

Derman, - Vildan

Tiyatro Kılçık Ayşegül Hindistan'da

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Aşk

Emret Komutanım

Selena (Bakıcı Ceylan)

Çisenti Sanat, Alaaddin'in Sihirli Lambası

Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk

Vesaire Vesaire (film)

Öğleden Sonra (film)

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncuları, Sihirli Flüt Müzikali

Müjdat Gezen Oyuncuları, Karmakarışık

Müjdat Gezen Oyuncuları, A. Pantolonun Kemeridir

Müjdat Gezen Oyuncuları, Yalancı

Belirsizlik Meselesi (film)

Tesadüfi (film)