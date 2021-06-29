'BABAM BENİ KORUDU' DEDİ, CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİNİ MAHKEMEYE SUNDU

ANTALYA'da kendisini, mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçlayan Volkan Işık'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istenen Tuncay Turan'ın oğlu Veysi Turan, olay anı görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu.

ANTALYA'da kendisini, mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçlayan Volkan Işık'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istenen Tuncay Turan'ın oğlu Veysi Turan, olay anı görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu. Turan, Babam, oğlunu, yani beni korumak için hedef gözetmeksizin bıçağı savuruyor, kasten öldürme niyeti yok dedi.

Olay, geçen yıl 2 Nisan günü saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Volkan Işık'ın (24) Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı. Hırsızın peşine düşen Işık, iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını, Tuncay Turan'a (39) ait ayakkabı mağazasında gördü. Bunun üzerine Volkan Işık, beraberinde babası Cahit Işık ve kardeşi Mücahit Işık ile yakınlarını alıp, Turan'ın mağazasına geldi. Burada çıkan kavgada Volkan Işık, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti Tuncay Turan'ın yeğeni O.T. üstlendi. Ölen Volkan Işık'ın babası ve kardeşi ile diğer görgü tanıkları ise cinayeti Tuncay Turan'ın işlediğini söyledi. Gözaltına alınan Tuncay Turan tutuklandı, O.T. ise serbest bırakıldı.

'BABAMIN KAFASINA SİLAH DAYADI'

Tuncay Turan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Son duruşmada mahkemede tanık olarak dinlenen Tuncay Turan'ın oğlu Veysi Turan, olay günü iş yerlerine saldırıldığını belirterek, 'Bizi dükkana ayakkabı almak için çağırdılar. Meğerse tuzak kurmuşlar. Bizi araçlarında bekliyorlarmış. İş yerine gelir gelmez arabadan inip, küfürle birlikte üzerimize saldırdılar. O sırada Serkan M. denen şahsın elinde silah vardı. Babamın kafasına silahı dayadı. Sıktı ama silah tutukluk yaptı. Silah tutukluk yapmasaydı babam bugün ölmüştü dedi.

'BENİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SAVURDU'

Silah tutukluk yapınca Serkan M.'nin silahın kabzasıyla babasının başına vurduğunu da sözlerine ekleyen Veysi Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü

'Biz saldırganların elinden kurtulduk. Sonra, 'Osman Abi yetiş beni öldürüyorlar' dedim. O an babam geldi. Kendisi kimin nerede olduğunu bilmiyordu. Babam, oğlunu, yani beni korumak için hedef gözetmeksizin bıçağı savuruyor, kasten öldürme niyeti yok. Bu olayda, bize saldıran onlar. Bizi gasbetmek isteyen onlar. Biz kendimizi korumak istedik. Kamera kayıtlarında da bu mevcut.

Veysi Turan'ın avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu güvenlik kamerası kayıtlarında, bir grubun baba-oğulu kovaladığı görülüyor. Grup bir süre kamera açısından kaybolduktan sonra tekrar giriyor. Baba- oğlu kovalayan gruptakilerden Volkan Işık, sanık Tuncay Turan'a tekme atıyor. Bu sırada, üzerindeki bıçağı çıkaran Turan, rastgele savuruyor. Volkan Işık aldığı bıçak darbesi ile karnını tutarken, sanık Turan'ın diğer saldırganları uzaklaştırmak için bıçağı savurmaya devam ettiği kayıtlara yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı