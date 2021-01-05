Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş

Kocaeli'nde yeni yerleştiği evine gelen eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Cinayete tanık olan 3 çocuğun, akrabalarını arayarak annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çift 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

ANNELERİNİN ÖLÜMÜNÜ, ÇOCUKLAR HABER VERDİ

Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan İsa Kösecik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı