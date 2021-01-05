Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş
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Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş

05.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:05

Kocaeli'nde yeni yerleştiği evine gelen eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Cinayete tanık olan 3 çocuğun, akrabalarını arayarak annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çift 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş

ANNELERİNİN ÖLÜMÜNÜ, ÇOCUKLAR HABER VERDİ

Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan İsa Kösecik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
SABIR KALMADİ: Daha ne kadar bu saçmalıklara susulacak? Daha kaç kadın öldürülmeli? Yeterrrrr
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
GÖKHAN: Çocuklaradamı acımadın.Allah belânı versin
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ADAM: idam gelsin gelsin de yargılanma neye göre olacak?Yine mağduriyetler yaşanacaktır beşeri sistemin sonuçlarıdır bu. Şeriat olamadan bu sorun çözülmez arkadaş en yargılanmalar adalet ile olmalıdır. burada kadının beyanı esastır diyenlerinde enaz suçu işleyenler kadar suçludur.
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