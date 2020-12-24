Babaları tarafından öldürülen 2 çocuk toprağa verildi

Bayburt'un Yakupabdal köyünde babaları tarafından pompalı tüfekle vurulup öldürülen 2 çocuk son yolculuklarına uğurlandı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyünde önceki gün meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Erdoğan Acar, velayeti annelerine verilen çocukları 8 yaşındaki Hatice Acar'ı ve 7 yaşındaki Mücahit Acar'ı vurarak öldürdü. Fail daha sonra intihar etti. Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice ile Mücahit'in velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi.

Olayın ardından cenazeler Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan çocukların cenazesini anneleri, Erdoğan Acar'ın cenazesini ise yakınları teslim aldı.

Hayatını kaybeden çocuklar Demirözü ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Erdoğan Acar'ın cenazesi de Yakupabdal köyüne getirildi. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı