Babalar Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün hakimdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babalar Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün hakimdi

Babalar Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün hakimdi Babalar Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret etti.

21.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:42

Babalar Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün hakimdi

İSTANBUL - Babalar Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret etti. Oğlunu ziyarete gelen Şehit Jandarma Komando Er Sinan Tunç'un babası Muzaffer Tunç, "Onlar bize gelemediği için biz onlara geliyoruz" dedi.

Şehit yakınları, Babalar Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete geldi. Hüznün hakim olduğu şehitlikte, şehit yakınları şehitlerin kabri başında dua etti. Her Babalar Günü'nde olduğu gibi bu günde şehitleri ziyarete gelen yakınları, kabirlerini temizledi. Şehit ailelerinin yanı sıra vatandaşlar da Babalar Günü olması dolayısıyla şehitliğe gelerek dualar okudu.

"16 senedir buradayız"

Şehit Jandarma Komando Er Sinan Tunç'un babası Muzaffer Tunç, "Onlar bize gelemediği için biz onların ayağına geliyoruz. Vatan sağ olsun. Onurluyuz, gururluyuz ama bir o kadar duyguluyuz. Evlat bir taneydi. 'Vatan sağ olsun' diyoruz. 16 sene oldu. Başka yok. Ben onu ziyarete geliyorum. 20 yaşındaydı. Mardin Nusaybin'de şehit oldu. Yeni Foça'da Jandarma komandoydu. Tim olarak Mardin Nusaybin'e gittiler. Şehit düştüler. Operasyona giderken uzaktan kumandayla aracı havaya uçurdular. 16 senedir buradayız. Çok buruk geçiyor. Evlat bizim. Vatan bizim. Bayrak bizim. Vatansız kalsak daha mı iyi? Değil. 2 kız bir oğlum vardı. Erkek olarak başka yok" dedi.

"Keşke baba olsaydı"

Şehit Piyade Er Sedat Karaçor annesi Zeliha Karaçor ise, "Bugün Babalar Günü. Maalesef. En önemli bir gün. Yavrumuz yanımızda yok. En zor günümüzde yavrumuz yanımızda yok. Zor gündeyiz. Allah herkese sabır versin. Burası lafın bittiği yer. Yavrun yanında olsun istersin ama maalesef yok. Torunum amcasının yanına geldi. Amca baba olmamıştı. O çiçek açılmadı. Hainler onu söndürdüler. Keşke baba olsaydı. Babalığı tadabilseydi. Hainler onu söndürdüler. Baba olmasına bırakmadılar. Muradı içinde kaldı"

Amcasının Babalar Günü'nü kutlamak için kabri başına gelen Bengi Su Karaçor, "Amcam ölünce tüm bağımızı kaybettik. Ona sevgimiz hala devam ediyor. O benim kalbimde yaşıyor" dedi.

"Çok zor bir duygu"

Babalar Günü'nde oğlu Yiğit Ahmet Çevik ile beraber Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden Hakan Çevik, "Yakınım yoktu. Babalar Gününde Şehitliği ziyaret etmek için oğlumla beraber gelmek istedik. Çok zor bir duygu. Yeni nesillerin de görmesini istiyoruz. Duamızı edip döneceğiz" dedi.

Babalar Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün hakimdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Babalar Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün hakimdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:28:48. #1.14#
title