Babaeski'de süt toplama merkezleri incelendi
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Babaeski'de süt toplama merkezleri incelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Babaeski'de süt toplama merkezleri incelendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan çiftlilerdeki süt toplama merkezleri incelendi.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan çiftlilerdeki süt toplama merkezleri incelendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çiğ süt desteklemelerine esas olmak üzere şahıs tankları çiftlik veya şahsa ait süt toplama merkezleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından rutin incelemeler gerçekleşti.

Süt toplama merkezlerinin hijyen açısından önemini vurgulayan İlçe Müdürü İsmail Küçük, "Öncelikle süt toplayan birimlerin işletme kayıtları ve süt tankı kapasite bilgileri kontrol edilerek güncellemeleri yapılmaktadır. Çiğ süt desteklemelerinde müstahsillerin sorun yaşamaması için süt toplama birimlerine düşen görevler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, belirli aralıklar ile ziyaretler ve incelemeler devam edilecektir" dedi. - KIRKLARELİ

Babaeski'de süt toplama merkezleri incelendi
Babaeski'de süt toplama merkezleri incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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