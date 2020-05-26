Babadan ikizlere sürpriz pasta
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Babadan ikizlere sürpriz pasta

Babadan ikizlere sürpriz pasta Bir internet sitesinin haber müdürü olan baba, ikiz çocuklarına, hayran oldukları yunus polisleri ile yaş günü sürprizi yaptırdı Balıkesir'in en etkin internet haber sitesinde haber müdürü olan baba İsmail Özdemir, ikiz çocuklarına unutamayacakları doğum günü...

26.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:21

Babadan ikizlere sürpriz pasta

Bir internet sitesinin haber müdürü olan baba, ikiz çocuklarına, hayran oldukları yunus polisleri ile yaş günü sürprizi yaptırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in en etkin internet haber sitesinde haber müdürü olan baba İsmail Özdemir, ikiz çocuklarına unutamayacakları doğum günü sürprizi yaptı.

Baba Özdemir, bu yıl kısıtlamaya denk geldiği için çocuklarına doğum günü düzenleyemeyeceklerini söyledi.

Doğum günü ümidini yitiren ikiz kardeşler, yunus ekiplerinin getirdiği pasta ile mum üflerken mutlulukları görülmeye değerdi.

Kadıköy Mahallesi 20. Sokakta oturan aile, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan pastayı getirmelerini rica etti. Emniyet Müdürü Yasin Özer'in talimatı ile polis ekipleri, gazeteci baba Özdemir'in ricasını kırmadı. Akçay İlçe Emniyet Amiri ve beraberinde 3 yunus ekibi ile babanın sipariş ettiği pastayı alarak eve gitti.

Önce polis geldiği için tedirgin olan ikizler pasta sürprizi ile karşılaşınca şaşırdı. Öznur ve Özcan Özdemir 19 yaşına girebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikizler, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledikten sonra, polis ekiplerine çok teşekkür ettiler.

Gazeteci baba İsmail Özdemir, ikizlerimiz yunus polisi olmayı çok istiyorlardı. Bende eşim Hülya hanım ile böyle hayran oldukları meslek mensupları ile böyle bir sürpriz yapmak istedim. Sayın müdürümüze rica ettik. Çocuklarımıza da bu yıl doğum günü kutlayamayacağımızı söyledik. Üzüldüler tabii ki ancak bugün sürprize çok sevindiler. Çok sevdikleri meslek gurubu olduğu için böyle bir şey düşündük. Bizleri kırmayan ilçe müdürümüz başta olmak üzere, polis ekiplerine çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, halkımızın hep yanımızdalar"diye konuştu.

Babadan ikizlere sürpriz pasta

Kaynak: İHA

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