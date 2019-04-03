Babadağ İlçesinde 10 Sandıkta Tekrar Sayım Yapılacak

Babadağ ilçesinde 10 sandıkta tekrar sayım yapılacak

CHP'li belediye başkan adayından seçim sonucu açıklaması:

"Babadağ Belediyesinde 17 oy farkla CHP seçimi kazanmıştır"

AK Parti'nin itirazı üzerine sayımlar tekrar başladı

DENİZLİ - Denizli'de yerel seçimler sonrası kesin olmayan sonuçlara göre Babadağ'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ali Atlı 17 oy farkla belediye başkanı seçilirken, AK Parti'nin itirazı üzerine sayımlar tekrar başladı.

Atlı, seçim sonuçlarına AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından itiraz edilmesi üzerine yeni bir değerlendirme yapılacağını kaydetti. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıya CHP Babadağ İlçe yöneticileri ile birlikte katılan Atlı, "Babadağ'da toplam 22 sandıkta bin 720 CHP, bin 703 AK Parti şeklinde oy sayımları gerçekleşmiştir ve 31 Mart'tan itibaren Babadağ Belediyesinde CHP seçimi kazanmıştır. 17 farkla bu seçimi kazanmak bizim için çok önemli. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra AK Parti'li yöneticiler tarafından 'Babadağ'da CHP seçimi kazandığında bütün çalışanların işine son verecek, herkesin normal çalışma saatleri dışında değişiklik yapacaklar' şeklinde farklı haberler kulağımıza geliyor. Babadağ'da yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsunlar bizim hiç kimsenin işiyle, aşıyla sorunumuz yok. Şu anda İlçe Seçim Kurulunda bugün İlçe Seçim Kurulu hakimi, sandık kurulu üyelerini toplayarak bugün bir karar verecekler. Dün itibariyle AK Parti'li yöneticiler tarafından itirazlar gerçekleşti. Biz her zaman seçim kurulunda görev yapan memur arkadaşlara, İlçe Seçim Kurulu hakimine ve diğer tüm personele sonuna kadar güveniyoruz. Bugün saat 15.00 itibari ile yapılacak olan toplantıdan da en doğru kararın çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Öte yandan, itiraz edilen Babadağ'da 22 sandıktan 10'unda tekrar sayım yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA