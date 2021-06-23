Babacan: Emaneti teslim almaya geliyoruz (2)

BABACAN'DAN ÖDEMİŞ'TE SENAF ZİYARETİDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı Kongresi'nin ardından esnaf ziyaretleri yaptı.

BABACAN'DAN ÖDEMİŞ'TE SENAF ZİYARETİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı Kongresi'nin ardından esnaf ziyaretleri yaptı. Esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Yolda gençlerle de konuşan Babacan, gençlerin sorunlarına çözüm üreteceklerini söyledi. Esnaf ziyareti sonrası Babacan, DEVA Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Halil Karakaş, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ile partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Babacan, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ödemiş ilçe teşkilatımızın binasının hem teşkilatımıza hem de halkımıza hayırlı olmasını, ilçemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Gökçe ADAR ÇUBUKÇIOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu