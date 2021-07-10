Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu
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Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu

Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren baba ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren baba ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sır Barajı'nda meydana geldi. Serinlemek için baraj göletine giren yabancı uyruklu 8 yaşındaki Bilal Berko, bir müddet sonra göletten çıkamayınca babası Yusuf Berko da oğlunu kurtarmak için baraj göletine girdi.

Gölet içinde kaybolan baba ve oğlu için ihbar üzerine olay yerine, büyükşehir belediyesi itfaiye su altı arama kurtarma ekibi geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren arama sonrası önce 8 yaşındaki Bilal Berko, hemen ardından da baba Yusuf Berko dalgıç ekibi tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

Sır Barajı'nda boğulan baba ve oğul sağlık ekiplerine teslim edildi. Baba ve oğluna sağlık ekiplerince müdahale yapılmasına rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri tıp fakültesi morguna kaldırılırken, yakınları baba ve oğlu için ağıtlar yaktı. - KAHRAMANMARAŞ

Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu
Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu
Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu
Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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