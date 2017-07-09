Baba ve Kızı Lpg'li Otomobilde Yanarak Can Verdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.



Abdulgafur Yılmaz (30) yönetimindeki 21 AV 248 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır karayolunun Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü mevkisinde 10 MJ 883 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazanın ardından 21 AV 248 plakalı LPG'li otomobil alev aldı. Sürücü Yılmaz, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.



Kısa sürede otomobili saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Araçta iki kişi daha olduğunun söylenmesi üzerine yapılan incelemede ön koltukta Kasım Yılmaz (27) ve kucağındaki 4 yaşındaki kızının cesetleri bulundu.



Kazada yaralanan sürücü Yılmaz ile diğer otomobildeki İlyas (29), Atiye (5), Selahaddin (2), Şehriban (8), Cihat (22), Nuray (31), Hıdır (2) ve Fırat Erin (17), kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan İlyas ve Atiye Erin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.