Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi
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Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi

Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da selden kaçmak isteyen baba, iki kızını ve eşini alarak traktörle kaçmak isterken sel sularına kapıldı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da selden kaçmak isteyen baba, iki kızını ve eşini alarak traktörle kaçmak isterken sel sularına kapıldı. Selin geldiğini gören baba, ailesine Kelime-i Şehadet getirin diye seslendiğini söyledi. Selde 13 yaşındaki kızı kaybolan baba, çaresizce enkaz altından kızını aradığını söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Bozkurt, Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Özlüce köyünde ikamet eden Baba İbrahim Aydemir, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kızı Rabia'yı enkaz altında arayışını sürdürüyor.

Evde bulundukları sırada Zarbana Çayında sel sularının yükselmesi sonrası evi tahliye etmek için dışarı çıkan İbrahim Aydemir, eşi ile birlikte kızları Erva ve Rabia'yı da yanına alarak traktörle kaçmak istedi. Bir süre traktörle gidebilen İbrahim Aydemir, sel sularına kapıldı. Gözlerini açtığında ağaca takılı halde kendisini bulan İbrahim Aydemir, eşi ve kızı Erva'yı bulduğunu fakat kızı Rabia'ya halen ulaşamadığını söyledi.

Aydemir, traktörün bulunduğu bölgede çaresiz bir şekilde sel sularına kapılan 13 yaşındaki kızı Rabia'yı aradığını kaydetti.

"Sele kapılacağımızı anladığımda kızlarıma Kelime-i Şehadet getirin dedim"

Zarbana Çayında biranda sel sularının gelmesi üzerine evden kaçmak istediklerini anlatan İbrahim Aydemir, "Benim evim az ileride, bir anda sel gelince evden kaçmak istedik. Bizde eşim ve çocuklarımı da yanıma alıp traktörle selden kaçmak istedik" dedi.

Traktörle kaçarken sel sularına kapıldıklarını anlatan İbrahim Aydemir, "Sel suları bir anda yükselince hanıma çay patlayacak, sular yükseliyor, hemen kaçalım diye seslendim. Taksi vardı, taksiye baktığımızda sel suları alıp götürmüş, çocuklar baba taksi gidiyor, korkup duvarın üzerine çıkmışlar. Arama sel sularıyla birlikte yanımdan geçip gitti. Bende çocuklarımı duvarın üzerinden kucaklayıp aldım, traktöre bindik. Traktörle 2-3 metre gitmeden sel, bizleri de alıp götürdü. Çocuklarıma benden tutunun dedim, tövbe edin dedim, Kelime-i Şehadet getirin dedim. Ondan sonra alabora oldu her şey. Biz, ağaçta asılı kaldık ama 13 yaşındaki kızım kayıp, bizde arıyoruz" diye konuştu.

Aydemir, şöyle konuştu:

"Enkazın altında traktörüm var. Kızım Rabia belki de burada traktörün altında ya da enkazda olabilir. Biz de buraya bakıyoruz. Nerede olduğunu şu an bilmiyoruz."

Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi
Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi
Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi
Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi
Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi
Son dakika haberi: Baba, sele kapılınca çocuklarına 'Kelime-i Şehadet' getirin diye seslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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