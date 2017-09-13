Tarlaya Giden Baba ve Oğluna Av Tüfeğiyle Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde motosikletle tarlaya giden 55 yaşındaki Yunus Eker ile oğlu 35 yaşındaki Hasan Eker'in önü, husumetli oldukları 2 kardeş tarafından kesildi. Tartışmanın ardından av tüfeğiyle açılan ateşle, baba Yunus Eker boynundan vurularak öldü, oğlu Hasan Eker ise yaralandı.

MOTOSİKLETTEYKEN YOLLARI KESİLDİ

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Akkent Mahallesi Bekilli yolunda meydana geldi. Motosikletle tarlaya giden Yunus Eker ile oğlu Hasan Eker'in yolu önceden husumetli olduğu iddia edilen Kenan Yılmaz ve kardeşi Ali Rıza Yılmaz tarafından kesildi. İki grup sözlü tartışmaya ardından sopalı ve taşlı kavga etti. İddiaya göre Kenan Yılmaz, elindeki av tüfeğiyle baba- oğula ateş etti. Boynundan yaralanan Yunus Eker öldü. Yaralanan Hasan Eker ise ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yunus Eker'in cesedi morga kaldırıldı.



HAYVAN HIRSIZLIĞI NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET VARDI

Kaçan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Öldürülen Yunus Eker'in, hayvan hırsızlığı iddiasıyla Kenan Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, husumetin bu nedenle başladığı öne sürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.