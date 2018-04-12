Baba-oğul Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba-oğul ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce denetimli serbestlik kapsamında cami temizleme görevi ile hakkında tedbir uygulandığı esnada camiden uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve sonra salınan Resul Ç.'nin (51) yanına oğlu ile birlikte birkaç kişiyi alarak birlikte tekrar uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde şüphelendikleri Resul Ç. ve oğlu Dinçay Ç. ile Fahri Can P. ve Emircan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2,91 gram esrar ele geçirilirken, sürekli girip çıktıkları metruk binada ise 676 adet extacy hap, 52 paket halinde satışa hazır esrar, 1 pakette 40 gr esrar, 7,20 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 28 adet 9 mm çapında mermi ve Dinçay Ç. isimli şüphelinin üzerinde ise 7 bin 150 TL para ele geçirildi.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN