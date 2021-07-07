Baba mesleğinin yok olmaması için emekliye ayrıldı

Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Ercan, baba mesleği olan kilim dokuma işini devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak için devlet memurluğundan emekliye ayrılarak, 40 yıl aradan sonra tekrardan tezgah başına geçti.

Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Ercan, baba mesleği olan kilim dokuma işini devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak için devlet memurluğundan emekliye ayrılarak, 40 yıl aradan sonra tekrardan tezgah başına geçti.

Babası yaşlandığından dolayı kimya mühendisi olarak çalıştığı devlet memurluğu görevinden 57 yaşında emekliye ayrıldığını ifade eden Mustafa Ercan, çocuk yaşta babasının yanında öğrendiği kilim dokuma işine 40 yıl aradan sonra tekrar başladı. Ercan, baba mesleğinin yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çabaladığını dile getirirken isteyen herkese kilim dokumayı öğreteceğini de belirtti. Ercan, 40 yıl sonra tekrardan baba mesleğine döndüğü için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Baba mesleğini devam ettirmek için emekliliğe ayrıldı

Babası yaşlandığı için kilim dokuma işini bıraktığını ve baba mesleğinin yok olmaması için emekliye ayrıldığını dile getiren Mustafa Ercan, "Ben memuriyeti bırakarak, emekliliğe ayrıldım. Ondan sonra baba mesleğini devam ettirmek için hem de gelecek kuşaklara aktarabilmek için bir hobi olarak devam ettirmek istedim. Babam 82 yaşından dolayı baya rahatsızlandı. Devam ettiremeyecek durumda çok istekli fakat gücü yetmiyor. Onun için evde oturuyor. Ben çocukken ortaokul ve lise dönemi zamanlarımda 5 yıl çalıştım bu meslekte, tezgaha girdim. Sonra 40 yıl sonra bıraktım bu mesleği. Üniversiteye gittim. Devlet sektöründeki çalışmalarımdan sonra buraya geldim" dedi.

"Bu mesleği yapmam babamın hoşuna gitti"

Baba mesleğine dönmesinin ardından babasının çok mutlu olduğunu ifade eden Ercan, mesleği çocuklarına miras olarak bırakmak istediğini söyleyerek, "İlk mesleğim kilim dokumacılığı olduğu için bu mesleğe geldim. Farklı mesleklerde tavsiye edenler oldu. Ben bu mesleği tercih ettim kendi mesleğim diye. Zevk alıyorum, hoşuma gidiyor. Hem bildiğim işi yapmaktan dolayı zevk alıyorum. Hem vücut olarak stres atıyorum hem de hamlığım gidiyor. Yani birçok yönden bana zevk veriyor. Kafa olarak da bu mesleğin devam ettirilmesi için de mutluluk duyuyorum. Bu mesleği yapmam babamın hoşuna gitti. Kendisi hala buraya gelmek istiyor. Benim yanımda durmak istiyor, çalışmak istiyor ama yarım saat durduktan sonra gücü yetmiyor, bırakıyor. Amacım gelir elde etmek değil ama bazen satış da yapıyorum. İsteyen olursa bu işi ona bırakmak isterim. Bu sadece çocuklarım için değil kim öğrenmek isterse istesin gelsin öğretirim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı