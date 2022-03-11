Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - BURSA'da, babası Mehmet Yıldız'ı (57) baltayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Eyüp Yıldız'ın (37) İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi'nde yapılan muayenesinde akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme, avukatlarının isteği üzerine, Yıldız'ın, akıl sağlığının kesin olarak belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp 4'üncü İhtisas Dairesi'nde muayene edilmesine karar verdi.

?Olay, 23 Şubat 2020 tarihinde, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Yıldız ile babası Mehmet Yıldız arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eyüp Yıldız, depodan aldığı baltayı babasının başına ve sırtına defalarca vurup öldürdü. Ardından da polis merkezine giderek teslim oldu.

Tutuklu sanık Eyüp Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Eyüp Yıldız'ın, koronavirüse yakalandığı için katılmadığı duruşmada mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesi sonunda, sanık hakkında hazırlanan akli dengesinin yerinde olduğunu belirtilen raporu okudu. Mahkeme, sanık avukatının isteği üzerine Eyüp Yıldız hakkında kesin tanının konması için İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi'nde muayene edilmesini kararlaştı. Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi