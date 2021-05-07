Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü
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Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK - Haberler | Sağlık

Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü İstanbul'da korona virüs tedavisi görürken oğlundan bir hafta sonra hayatını kaybeden baba da toprağa verildi.

Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü

TOKAT - İstanbul'da korona virüs tedavisi görürken oğlundan bir hafta sonra hayatını kaybeden baba da toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya ile oğlu Mesut Akkaya korona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan baba ile oğlu bir hafta ara ile yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Mesut Akkaya 29 Nisan 2021 tarihinde memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde toprağa verildi. Yaşanan acı olaydan yaklaşık bir hafta sonra ise baba Murat Akkaya hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi köyüne getirilerek oğlunun yanında toprağa veridi. Baba ile oğlunun bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü
Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü
Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü
Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK

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