Baba full HD bölüm izle! Baba 4. bölüm tek parça izle! Baba son bölüm neler oldu?
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Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.
BABA FULL HD BÖLÜM İZLEME LİNKİ!
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
BABA 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! (LİNK)
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı