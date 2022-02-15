Baba dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Baba dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Show TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Baba, nerede çekiliyor merak edildi. Dizi yakında Show TV'de başlayacak. Peki, Baba dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Baba dizi çekimleri nerede yapıldı? Baba hangi şehirde çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilçelerde? İşte detaylar...
İSTANBUL (Haberler.com) - Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin çekim yapıldığı mekanlar merak ediliyor. Peki, dizinin fragmanındaki ev nerede? Dizideki köşk ve villa neresi? Baba dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Baba dizi çekimleri nerede yapıldı?
Baba dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı olarak geçmektedir. Baba dizis genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve semtlerinde çekilmektedir.
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Taner Rumeli -
Zeynep Tuğçe Bayat -
Özge Özacar -
Beril Pozam -
Damlasu İkizoğlu -
Nihan Okutucu -
Cem Uslu -