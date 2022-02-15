İSTANBUL (Haberler.com) - Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin çekim yapıldığı mekanlar merak ediliyor. Peki, dizinin fragmanındaki ev nerede? Dizideki köşk ve villa neresi? Baba dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Baba dizi çekimleri nerede yapıldı?

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı olarak geçmektedir. Baba dizis genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve semtlerinde çekilmektedir.

BABA DİZİSİ KONUSU NE?

Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Taner Rumeli -

Zeynep Tuğçe Bayat -

Özge Özacar -

Beril Pozam -

Damlasu İkizoğlu -

Nihan Okutucu -

Cem Uslu -

Haberler.com - Gündem