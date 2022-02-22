Baba CANLI izle! Show TV Baba 2. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu?
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Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Baba canlı izle! Show TV Baba 2. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Sizler için Baba yeni bölüm canlı izleme linkini paylaşacağız. Baba canlı izle! Baba full HD izle! Baba dizisi yeni bölüm canlı izle!
Baba canlı izle linki araştırılıyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Baba CANLI izle! Show TV Baba 2. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? İşte haberimizde...
Saruhanlı ailesinin köşke yerleştiği ve yeni hayatlarına başladığı tanıtımda Emin'e söylenen "Siz artık sadece size ait değilsiniz…" sözleri dikkat çekiyor. Emin Saruhanlı ve İlhan karşı karşıya gelirken İlhan'ın sert sözleri aralarında yaşanacak çatışmanın ilk sinyallerini veriyor.
Baba dizisi canlı izlemek için BABA CANLI İZLE 'ye tıklayınız.
Baba'nın 1. Bölümünde; Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı