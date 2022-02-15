Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 'Büşra' kimdir? Büşra Kalkan Saruhanlı kimdir, kim canlandırıyor? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli?

BABA 'BÜŞRA KALKAN SARUHANLI' KİMDİR?

BÜŞRA KALKAN (SARUHANLI) (ÖZGE YAĞIZ)

Emin'in en küçük çocuğu, tek kızı. Ödemiş'teki hesap işlerini o hallediyor. Aşık olmadığı bir adamla, Ahmet'le evli. Kadir'le arasında daha farklı ve sevecen bir ilişki var.

BÜŞRA SARUHANLI KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Baba dizisinde Büşra karakterini "Özge Yağız" canlandırmaktadır.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız (20 Eylül 1997, İstanbul), Türk oyuncu.

Özge Yağız, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk dışındaki mesleği Diyetisyendir. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'ı oynamıştır. İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu. 2021 yılında bu kez Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri adlı dizide Havva karakterini oynadı.

Yemin dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlıdır.

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