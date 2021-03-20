'Baba Buluşmaları' programı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Baba Buluşmaları' programı tamamlandı

20.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:10
'Baba Buluşmaları' programı tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk gelişiminin desteklenmesi ve hane içi eşitsizliklerin azaltılması amacıyla online olarak yürütülen 'Baba Buluşmaları' programı tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk gelişiminin desteklenmesi ve hane içi eşitsizliklerin azaltılması amacıyla online olarak yürütülen 'Baba Buluşmaları' programı tamamlandı. Program sonunda 27 babaya katılım belgesi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından çocuk gelişiminin desteklenmesi ve hane içi eşitsizliklerin azaltılması amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile yürütülen 'Baba Buluşmaları' programı tamamlandı. Çevrimiçi olarak 9 hafta süren 'Baba Buluşmaları' programı, babaları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek, rol ve sorumluluk almaya teşvik etmek ve aile içinde demokratik ilişkiler kurma konusunda desteklemek amacıyla yürütüldü. Program sonunda yine çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen tören ile 7'si Mersin Büyükşehir Belediyesi grubu olmak üzere 27 babaya katılım belgesi verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Pervin Buldan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Bige Önal Guy Ritchie
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Hakan Kutlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Baba Buluşmaları' programı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 10:27:17. #1.14#
title