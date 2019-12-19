Azyüksel ailesinin acı günü
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Azyüksel ailesinin acı günü

Gazeteci yazar Esat Bindesen'in eniştesi eğitimci Hilal Azyüksel'in annesi Münire Azyüksel, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

19.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:18
Azyüksel ailesinin acı günü

Gazeteci yazar 'in eniştesi eğitimci Hilal Azyüksel'in annesi Münire Azyüksel, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Geçtiğimiz gün 'da hayatını kaybeden anne Akyüksel'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Solakzade Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, STK temsilcileri, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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