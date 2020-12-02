Azrail (A.s) kimdir? Azrail ne demek? Azrail'in görevi nedir?

İslam'da dört büyük melekten birisi olan Azrail (A.s) ölüm meleği olarak bilinir. Peki, Azrail (A.s) kimdir? Azrail ne demek? Azrail'in görevi nedir? Azrail'in geldiği an nasıldır? Azrail'de ölecek mi?

İslam'da dört büyük melekten birisi olan Azrail (A.s) ölüm meleği olarak bilinir. Peki, Azrail (A.s) kimdir? Azrail ne demek? Azrail'in görevi nedir? Azrail'in geldiği an nasıldır? Azrail'de ölecek mi?

AZRAİL NE DEMEK?

Azrail, İslam'da dört büyük melekten biri ve eceli dolmuş insanların canını almaya gelen 'ölüm meleği' olarak bilinir. Yahudilikte ise hem ölüm meleği hem de İsrailoğulları ile Tanrı arasındaki iletişimi sağlayan melek olarak bilinir.

Kelime kökeni olarak, Süryanice veya İbranice olduğunu söyleyenlere göre azer ve el veya îl kelimelerinden oluşan bir terkiptir ve Allah'ın kulu manasına gelir. Aslının Arapça olduğunu söyleyenlere göre ise a-ze-ra ve el (îl)kelimelerinden oluşmuştur ve manası da güçlü kuvvetli, salabetli demektir.

AZRAİL NEDİR?

İslamda Azrail kelimesi, Kuran-ı Kerim veya hadis-i şeriflerde geçmemektedir. Azrail olarak diğer dinlerde belirtilen melek için, Kuran-ı Kerim'de Ölüm Meleği denilmektedir. İnsanların canını almakla görevlidir. Ölüm Meleği, Kur'an ve sahih hadislerde, melekül-mevt (ölüm meleği) şeklinde de anılmıştır. (Secde Suresi: 11)

AZRAİL KİMDİR?

Allah'ın kendisine verdiği emirle canlıların ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleği için Kur'an ve Hadislerde Melekü'l-Mevt (ölüm meleği) terimi kullanılmaktadır. "De ki; üzerinize memur edilen ölüm meleği, canınızı alır Sonra Rabbinize döndürülürsünüz" (es-Secde, 32/11)

Onun emrinde de bazı melekler vardır. Bu melekler de kendilerine Allah tarafından ulaştırılan emirleri yerine getirirler. "Nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar, onlar hiç geri kalmazlar" (el-En'âm, 6/61) Kur'an'da, meleklerin kâfir olan bir kul ile mümin olan bir kulun canlarını alışları tasvir edilmektedir. Kâfirlerin can verişleri şöyle tarif edilmektedir: "Melekler, kâfirlerin canlarını alırken onları görseydin, onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar: Haydi, yangın (Cehennem) azabını tadın diyorlardı " (el-Enfal, 8/50) Nâşitat meleklerinin müminlerin canlarını da tatlılıkla alışları şöyle ifade edilmektedir: "Melekler iyi insanlar olarak canlarını aldıkları kimselere de: Selâm size, yaptıklarınıza karşılık Cennet'e girin' derler" (en-Nahl, 16/32)

Azrail Yahudi Angelojisinde birbirinden farklı canlıların ölümleriyle ilgili farklı ölüm melekleri bulunur: Cebrâil kralların, Kapziel gençlerin, Maşbir hayvanların, Maşhit çocukların, Af ve Hemah da insanların ve büyük hayvanların canlarını alır. Ölüm meleklerinden biri Şeytan ve Samael denir. Yahudilikte Mesih geldiği zaman, ölüm ortadan kalkacak ve Mesih ölüm meleğini yok edecektir.

Azrail Hristiyan Angelojisinde Azrail'e "Şeytan Meleği", "Bela Meleği" "Şeytanların Prensi", "Yok edici melek " isimleri verilir. İncil'de ölüm meleği geçen bölüm: "Kimileri gibi de söylenip durmayın. Söylenip duranları "ölüm meleği" öldürdü."( Korintliler 10/10.)

Hadislerde Azrail

Ölüm meleği Azrail, Musa'ya ruhunu alması için gönderilir. Musa, melekul mevt'e tokat atıp bir gözünü çıkarır. Melekul mevt Rabbine dönerek: "Beni öyle bir kula gönderdin ki, ölümü istemiyor" der Allah O'na gözünü iade eder.

AZRAİL'İN GÖREVİ NEDİR?

Azrail'in görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için "melekü'l-mevt/ölüm meleği" ismiyle anılmıştır.

Ayetlerde şöyle geçmektedir;

"Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (Secde, 11)

"O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler." (Enam, 61)

AZRAİL ÖLECEK Mİ? AZRAİL NASIL ÖLECEK?

İslam dinindeki ölüm meleği olarak bilinen Azrail ölecek mi? Nasıl ölecek?

"Ölüm meleğinin canını Allah Teâlâ alacaktır.

Nitekim rivâyet edildiğine göre Allah Teâlâ -her şeyi en iyi bildiği halde- tüm canlıların ölümünü gerçekleştirdikten sonra ölüm meleğine:

"Yarattıklarımdan kim kaldı?" diye sorar. Melek:

"Yâ Rabbi, kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin; ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı." der.

Bunun üzerine Allah:

"Ey ölüm meleği! Nebîlerime, rasüllerime, velîlerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün gaybları çok iyi bilen olduğum halde ezelî ilmimde şu hüküm verilmiştir: Zâtım hâriç her şey yok olmaya mahkûmdur. İşte şimdi de sıra sende." buyurur.

Bunun üzerine melek şöyle yalvarır: "İlâhî, şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütfunla muâmelede bulun! Çünkü o zayıftır."

Allah Sübnânehû Teâlâ: "Sağ elini sağ yanağının altına koy, cennetle cehennem arasına yat ve canını ver!" buyurur. O da bu şekilde Allâh'ın emriyle ölür." (Ruhu'l-Beyan Tefsir