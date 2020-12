Azrail (A.s) kimdir? Azrail ne demek? Azrail'in görevi nedir?

İslam'da dört büyük melekten birisi olan Azrail (A.s) ölüm meleği olarak bilinir. Peki, Azrail (A.s) kimdir? Azrail ne demek? Azrail'in görevi nedir? Azrail'in geldiği an nasıldır? Azrail'de ölecek mi?