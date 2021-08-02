VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
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VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun tecavüz edilip, vahşi şekilde öldürülmesi protesto edildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun tecavüz edilip, vahşi şekilde öldürülmesi protesto edildi. Muratpaşa ilçesindeki Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan Attalos heykeli önünde toplanan bir grup, ellerinde pankartlarla heykelin bulunduğu alanda slogan atarak vahşi cinayeti protesto etti.

'Kadınlar Yaşasın Düzeniniz Batsın' yazılı pankart taşıyan gruptan, Türkiye Komünist Gençliği adına konuşan Rabia Çelikbaş, '5 gündür haber alamadığımız okul arkadaşımız Azra Gülendam'ın iş görüşmesi için gittiği Mustafa Murat Ayhan tarafından önce tecavüze uğradığı, sonra vahşice katledildiğini öğrendik. Biz Azra'nın sıra arkadaşları olarak bu olayın takipçisi olacağız ve Azra'nın hesabını soracağımızın sözünü veriyoruz. Bu çürümüş düzende katledilen bütün kadınların hesabını soracağız" dedi.

Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri adına konuşan Eda Mermi ise 'Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Azra'nın hayatı bir caninin ellerinde son buldu. Azra kullandığı sosyal medya hesabına aylar önce şöyle yazmıştı; 'Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi.' Kadın düşmanlığından beslenen bu düzen, Azra'yı ve onun gibi pek çok kadını koruyamadı, koruyamaz" diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO
VAHŞİ CİNAYETE PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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