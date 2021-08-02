Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (7)
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Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (7)

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (7)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, 30 Temmuz'da müştekinin kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, maktulün en son şüpheli Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğüne dair görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Mustafa Murat Ayhan'ın maktulü öldürdüğü iddiasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alındığı, maktule ait olduğu değerlendirilen cesedin aynı gün bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.


Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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