Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak - Haberler

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Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra öldürüldüğü anlaşılan ve cesedi ormanda bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, Kadirli ilçesinde bulunan evinin sokağına verildi.

OSMANİYE (İHA) - Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra öldürüldüğü anlaşılan ve cesedi ormanda bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, Kadirli ilçesinde bulunan evinin sokağına verildi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Gazetecilik Bölümü öğrencisiyken cinayete kurban giden 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğup büyüdüğü evin sokağına verildi. Kadirli Ülkü Ocakları tarafından verilen dilekçenin Belediye Meclisi tarafından kabulünün ardından Dervişpaşa Mahallesi 486'ncı sokağın adı Azra Gülendam Haytaoğlu Sokağı olarak değiştirildi.

Kadına şiddetin durması adına çalışmalar yapacaklarını ifade eden Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Allah başka acı göstermesin, sabır versin. Evlat acısı gibi kötü acı yok. Azra'nın adını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu sokağa verdik. Kadına şiddet ve cinayetlere karşı durmak adına çalışmalar yapacağız. Azra kızımızın adını da doğup büyüdüğü sokakta yaşatacağız" dedi.

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu da kızının adının sokağa verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azra Gülendam Haytaoğlu, Üniversite, Osmaniye, Antalya, Yerel, Haberler

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