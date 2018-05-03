Azra Kohen ve Başak Sayan Çalıntı Kitap Davasından Hakim Karşısında

Azra Kohen, Fİ kitabının kendi yazdığı "Bağlanma Korkusu" isimli kitabından aşırma olduğunu iddia eden oyuncu Başak Sayan'a 1,5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Hakimden bilgisayarının incenlenmesini talep eden Kohen'in isteği kabul edildi. Başak Sayan, kitabını 2010 yılında yazarak 2011 yılında yayımladı. Azra Kohen ise 2013 yılında yayınladı.

"KİTAP DAHA ÖNCE YAZILDI"

Davanın bugün görülen duruşmasına Kohen ve Sayan'ın avukatları katıldı. Kohen'in avukatı Celie Zelal Bol, kitapların incelenmesini ve Kohen'in 2010 yılında kitabı yazdığı bilgisayarın incelenmesini istedi. Müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini belirten avukat manevi tazminat taleplerinin de kabul edilmesini istedi.

"KAHRAMAN VE OLAY KURGUSU BENZER"

Başak Sayan'ın avukatı Zekeriya Çetin ise, kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu söyledi.

UZMANLAR İKİ KİTABI DA İNCELEYECEK

Alınan beyanların ardından mahkeme bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar vererek iki kitabın incelenmesine karar verdi. Mahkeme kurulacak olan bilirkişi heyetinde bir edebiyat eleştirmeni, bir bilgisayar uzmanı, bir yayıncı, bir FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) uzmanı ve bir edebiyat fakültesinden uzman akademisyenin bulunmasına karar verdi.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Azra Kohen ve Başak Sayan, konu hakkında uzlaşmayacaklarını açıkladı.