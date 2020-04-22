Azra Akın, iş insanı Erdoğan Uludağ ile canlı yayın gerçekleştirdi Azra Akın, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından iş adamı ve hayırsever Erdoğan Uludağ ile bir canlı yayın sohbeti gerçekleştirdi. İkili, başta küresel salgında ön saflarda mücadele veren sağlık emekçileri olmak üzere cezaevlerinde anneleri ile birlikte yaşamak durumunda kalan çocukları, küresel salgının toplum hayatına etkilerini ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla nasıl yardım ulaştırılabileceği konularını ele aldılar

Canlı yayında Azra Akın ve Erdoğan Uludağ küresel salgının fedakar kahramanları olan sağlık çalışanlarına da teşekkür ettiler.

'Çocuklar benim en hassas noktam'

İhtiyaç sahiplerine bireysel olarak yaptığı yardımlar ile birçok aileye umut olan Erdoğan Uludağ ile çocuklar konusundaki sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun takdirini kazanan Azra Akın, son dönemde gündemde yer alan ve birçok anne ve çocuğa umut olan af yasasıyla ilgili de konuştular.

Azra Akın, "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı noktam. Benim de bir evladım var. Benim yegane amacım bu çocukların topluma kazandırılması ve ülkemize vatanımıza faydalı bireyler olmasına yardımcı olmaktır. Erdoğan Bey de birçok hayırsever gibi benimle aynı hassasiyeti paylaştı. Yaptığımız canlı yayınla da projelerimizle ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulamak istedik şeklinde konuştu.





Farkındalık yaratmıştı

Bilindiği gibi Azra Akın çocuklar konusundaki hassasiyeti sebebiyle geçtiğimiz yıl cezaevini ziyaret etmiş ve burada anneleriyle birlikte kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartarak bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlanmasına destek vermiş ve toplumun büyük takdirini kazanmıştı.





Özgürlüklerini, çocukluklarını annelerinin kaderine teslim eden bu çocukların varlığına dikkat çekmek isteyen Akın'ın yolu bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever Erdoğan Uludağ ile kesişmişti.