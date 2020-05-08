Azra Akın, 'Anneler Günü' kapsamında evde film çekti
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Azra Akın, 'Anneler Günü' kapsamında evde film çekti

Azra Akın, 'Anneler Günü' kapsamında evde film çekti
08.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:14

Azra Akın, 30 yıldır bebeklere hak ettikleri kaliteli ve konforlu bakımı sunanan ve annelerin hayatını kolaylaştıran Canbebe için Anneler Günü'ne özel "İnsan, kendisinden bile vazgeçebilir ama annesinden vazgeçmez" sloganıyla evde film çekti

Bebekler için 30 yıldır özen ve titizlikle çalışan Canbebe, Anneler Günü'nü pek çok özelliğinin yanı sıra çocuklara olan duyarlılığıyla da tanınan dünya güzeli Azra Akın ile kutluyor.& ;

SORULARA CEVAP ARANDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle Azra Akın'ın kendi evinde çektiği film, "insan, kendisinden bile vazgeçebilir ama annesinden vazgeçmez" sloganıyla dijital platformlarda izleyiciyle buluştu. Yeni nesil Anneler Günü filminde Azra Akın, "Dünyaya bir daha gelsen, kim olmak isterdin?" ve "Dünyaya bir daha gelsen, annen kim olsun isterdin?" sorularına yanıt aradı.

"YÜREKLİ KADINLARIN ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Canbebe'nin marka yüzü olan ve Anneler Günü'ne özel filmde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Azra Akın ise, "Bebeklerimize kaliteli ve konforlu bakım sunan ve anne ile bebek arasındaki hassas ilişkiyi çok iyi anlayan bir marka olan Canbebe'yle iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Vicdanı, ruhu anne olan bütün kocaman yürekli kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"FARKLI BİR DENEYİM OLDU"

Anneler Günü için özel bir senaryo olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını ancak filmin çekileceği dönemde pandemi sürecinin başladığını söyleyen Azra Akın, Canbebe'yle olan işbirliğinden mutluluk duyduğunu belirtti. Azra Akın ayrıca kendi evinde böyle bir filmi çekmiş olmanın alışık olduğu set ortamlarından farklı olsa da kendisi için keyifli bir deneyim olduğunu belirtti.

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Kaynak: Snob Magazin

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