Aziziye destanının 144'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

AZİZİYE, ERZURUM (DHA) - Rus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye müdafasının 144'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars kara yolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası'nda halkın yazdığı kahramanlık destanının 144'üncü yıl dönümü kutlandı. Erzurum halkının '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla yazdığı destanın 144'üncü yıl dönümünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi tarafından tören düzenlendi.

Aziziye Tabyası'ndaki tören protokolün ağaç dikimiyle sona erdi.