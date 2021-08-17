Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber oldu
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Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber oldu

Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Aziziye ilçesine bağlı kırsal mahalleleri de olumsuz yönde etkiledi.

Erzurum'da geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Aziziye ilçesine bağlı kırsal mahalleleri de olumsuz yönde etkiledi. Yağışların sele ve su baskınlarına dönüştüğü birçok mahallede, ulaşım ağlarıyla birlikte ekili araziler de hasar görürken, Aziziye Belediyesi ise, bölgede adeta seferberlik ilan etti.

Yağışların olumsuz yönde etkilediği mahalleler için tüm ekipleri teyakkuza geçiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bölgede incelemelerde de bulundu. Gelinkaya, Aşağı Yenice ve Rizekent mahallelerine giderek çalışmaları yerinde gören Başkan Orhan, vatandaşlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. En büyük tesellinin sel ve su baskınları sebebiyle can kaybının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Başkan Orhan, "Onun dışında tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimizi seferber ettik ve mahallelerimizi selin meydana getirdiği etkilerden arındırma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye'de son bir haftadır sel ve su baskını gibi doğal afetler yaşandığını anımsatarak, "Batı Karadeniz bölgemizde, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da büyük bir sel felaketi yaşadık. Onlarca can kaybımız oldu, onlar için üzüldük ve hep beraber ağladık. Devletimiz ve milletimiz sel felaketinin ardından bu illerimiz için adeta seferber oldu. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, her türlü afetten ve musibetten ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin" niyazında bulundu.

Yağışların sele dönüştüğü Aziziye ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşların beklenti ve taleplerini de dinleyen Başkan Orhan, şunları kaydetti:

"Öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. Aziziye Belediyesi olarak; tüm imkanlarımızla kıymetli hemşehrilerimizin yanındayız. Sel suları sebebiyle kullanılamaz hale gelen yolları en kısa sürede yenileyecek, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gereken ne ise yapacağız. Ekinleri hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için de, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde atılması gereken her türlü adımı atacağız. Allah beterinden korusun, milletimize acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber oldu
Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber oldu
Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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