Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 12. bölüm bugün var mı? Aziz 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 11. Bölümünde; Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir. Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.

Aziz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Şehirde Türklerin yoklukla mücadele ettiğini gören Aziz'in halkını kurtarmak için nasıl bir çare bulacağının merak uyandırdığı tanıtımda "Ne pahasına olursa olsun Fransızlar bu topraklardan gidecekler!" sözleri dikkat çekiyor. Fransız askerlerinin Aziz'in evine geldiği anlarda gerilim artarken yaşanacaklar büyük bir heyecanla bekleniyor.

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