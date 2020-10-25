Aziz Sancar'ın müze olacak evinin restorasyonu tamamlandı

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve 2 yıl süreyle doktorluk yaptığı Mardin'in Savur ilçesindeki 3 katlı 36 odalı tarihi konağın müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve 2 yıl süreyle doktorluk yaptığı Mardin'in Savur ilçesindeki 3 katlı 36 odalı tarihi konağın müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill Sarah Graham Kenan Biyokimya ve Biyofizik Programı'nda 1997 yılından beri görev alan ve hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Mardinli Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü Savur ilçesindeki evi, müzeye dönüştürme çalışmaları tamamlandı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çalışmayla Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konakta Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait oda çalışma odası olarak tasarlanıp, günümüze kadar yer aldığı bilimsel çalışmalar, çalıştaylar, Nobel Ödülü görselleri sergilenecek.

'NOBEL'İN TEMELLERİNİN ATILDIĞI YER BURASI'Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kuzeni Mahmut Sancar, tarihi konaktaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasından memnun oldukların ifade ederek, şunları söyledi:

"Aziz Sancar'ın gençlik ve öğrencilik yılları burada geçti. Doktorluğa başladığı 2 yıllık süresince de burayı muayene odası olarak kullanıyordu. Gelen köylülere ücretsiz muayene hizmeti veriyordu. Daha önce evin bu bölümü kitaplıktı. Aziz Sancar, kütüphane gibi kullanıyordu. Nobel'in temellerinin atıldığı yer burası. Restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, bundan sonraki süreç Kültür Bakanlığı'nın müze çalışmalarıyla ilgili devam etmektedir. Aziz Sancar'ın almış olduğu ödüller burada sergilenecektir. Müze yapılması başta ilçemiz olmak üzere Mardinimizin turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin de ileriki yaşamlarında, yeni Aziz Sancar'ların yetişmesinde müzenin önemli bir katkısının olacağını düşünüyorum. Bu müze onlara önemli bir ilham kaynağı olacak ve Aziz Sancar gibi değerlerin yaşaması için oldukça önemli bir çalışmadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA