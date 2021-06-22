AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
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AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU'da 'Noel Baba' adına inşa edilmiş 2'nci kilise olma özelliği taşıyan Aydın'ın Söke ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi, iklim koşulları ve definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip oldu.

ANADOLU'da 'Noel Baba' adına inşa edilmiş 2'nci kilise olma özelliği taşıyan Aydın'ın Söke ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi, iklim koşulları ve definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip oldu. Yıkılma tehlikesiyle karşıya kalan kilisenin turizme kazandırılması için restorasyonunu Giritliler Federasyonu üstlendi

Söke'nin kırsal Güllübahçe Mahallesi'ndeki eski Rum yerleşkesi olan ve o zamanki adıyla 'Gelebeç' olarak anılan bölgede, 13'üncü yüzyılda yapılan ve 1821 yılında restore edilen Aziz Nikolaos Kilisesi, iklim koşulları ve definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip oldu. Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması nedeniyle büyük önem taşıyan tarihi kilise, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 20 Mayıs 1992 tarihli kararı ile 'korunması gerekli kültür varlığı' olarak tescil edilen, 6 yıl sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen kilisenin içler acısı durumu, mahalleliyi harekete geçirdi. Kilise, 1922 yılında Rumların gitmelerinden sonra, mübadele ile gelen Türkler tarafından 25-30 yıl kadar değiştirilmeden cami olarak da kullanıldı. Özellikle iç kısmındaki sütunlarında ciddi hasarlar bulunan kilisedeki incelemelere Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel ve üyeleri katıldı. Yapılan incelemenin ardından kilisenin kısa süre sonra restorasyon çalışmalarına başlanması kararı alındı. Aziz Nikolaos Kilisesi Giritliler Federasyonu bünyesindeki sponsorlar yardımıyla restorasyon çalışmalarının yapılarak turizme kazandırılması için kollar sıvandı.

'KÜLTÜR TURİZMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Aziz Nikolaos Kilisesi'nin restorasyon çalışması için burada bir araya geldik. Süreci başlatma konusunda yakın zamanda çalışmaları başlatmıştık. İlerleyen zamanda da STK'lardan yapının restorasyonu için sponsor olma, sponsorluk yapabilme teklifi aldık ve çok mutlu olduk. Kültür turizmini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla kültür varlıklarının bir an önce restorasyonunun yapılması ve turizme kazandırılması noktasında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda burada toplandık. Rölöve ve restorasyon projesinin hazırlıkları ile sponsorluk anlaşmasını prensipte hangi koşullarda yapılabileceği hususunda bir fikir birliğine vardık. En kısa zamanda ise çalışmalara başlayacağız" dedi.

'KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ ODAK NOKTALARDAN BİRİ'

Kuşadası Giritliler Kültür Dostluk Yardımlaşma Derneği ve aynı zamanda da Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel ise, "Yöremizin kültürel değerlerinden bir tanesi olan Aziz Nikolaos Kilisesi'nin restorasyon aşamasında bize dostlarımızdan gelen teklifler üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşme sağladık. Kendileri de gerekli anlayışı gösterdi. Buranın restorasyon çalışması tamamladıktan sonra kültür turizmi açısından önemi odak noktalarından birisi olacağını düşünüyoruz. Bu yörede yaşıyoruz. Daha önce de İl Kültür Müdürü ile Kurşunlu Manastırı'nda tanışmıştık. Oradaki konuşmalarda kilisenin restorasyon çalışmasını söyleyince biz de çalışmaları başlattık" diye konuştu.

AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ
AYDIN AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ'NİN RESTORASYONUNU GİRİTLİLER FEDERASYONU ÜSTLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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