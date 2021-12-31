Aziz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Aziz bugün yok mu, neden yok? Aziz dizisi ara mı verdi? Aziz 31 Aralık Cuma günü neden başlamadı?

Aziz bitti mi, neden yok? Aziz yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Aziz olmayacak mı? Bu hafta Aziz dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Aziz Cuma günü değil mi, bugün neden başlamadı? Aziz final mi yaptı, neden yok? Aziz niye başlamadı? Azizne zaman başlayacak? Aziz ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz her Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

Fakat 31 Aralık Cuma günü Aziz ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

AZİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Aziz bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cuma günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Aziz 31 Aralık Cuma günü yeni bölümü yayınlanmayacak.

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım)

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

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