Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Senegal'de ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Senegal'in 5 bölgesinde Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Senegal'in 5 bölgesinde Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Şefkat Yolu Derneği Başkanı Abdullah Emin Koç, AA muhabirine, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Kurban Bayramı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Koç, Dakar ve Thies'de 50, Louga ve Fatick'te 35 ve Matham'da 10 olmak üzere toplam 180 büyükbaş kurbanın kesimini tamamladıklarını söyledi.

Kesimlerin İslami usullere ve hijyen kurallarına özen gösterilerek yapıldığına dikkati çeken Koç, "İhtiyaç sahibi ailelerin tespitini özenle yaptık, onlara ulaşmak için kapı kapı dolaştık. Dakar'da eşini kaybetmiş ve kimsesiz kadınlar, yetimler ve engellilere de kurban etlerini ulaştırdık. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak 5 farklı bölgede Türkiye'deki hayırseverlerimiz aracılığıyla yaklaşık 3 bin 600 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan