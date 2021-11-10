Aziz hangi gün? Aziz bugün yok mu, ne zaman?

Aziz hangi gün? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aziz dizisi Ekim 2021 ayında başlayarak kısa sürede büyük beğeni topladı. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara geliyor.

AZİZ HANGİ GÜN?

Aziz, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, ilk bölümü Ekim 2021 tarihinde yayınlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Aziz cuma akşamları ekrana geliyor.

AZİZ HANGİ KANALDA?

Show TV dizilerine baktığımızda Pazartesi günü Üç Kuruş, Salı İçimizden Biri ve Cuma günü ise Yalancı dizisi yayınlanıyor. Bu nedenle dizi cuma günü yayınlanıyor.

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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