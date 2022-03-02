Aziz Dizisine Flaş Transfer! Yıllar Sonra Kamera Karşısına Geçti

Show TV'nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın paylaştığı "Aziz"e sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak katılıyor.

Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Peder Leo rolüyle Aziz dizisinde yer alacak. Çocukları yetimhaneye götürme kararı alan Pierre onları önce Peder Leo'nun olduğu manastıra getirecek. Tüm bu gelişmeler karşısında Aziz'in yapacakları ise şimdiden merak konusu.

Aziz her Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

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