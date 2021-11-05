Aziz dizisi Aziz Payidar kimdir, kim canlandırıyor? Aziz Payidar (Murat Yıldırım) kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı?

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizide rol alan oyuncular merak ediliyor. Peki, Aziz dizisi Aziz Payidar kimdir, kim canlandırıyor?

AZİZ DİZİSİ AZİZ PAYİDAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Aziz Payidar karakterini Murat Yıldırım canlandırmaktadır.

AZİZ PAYİDAR KİMDİR?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım (d. 13 Nisan 1979, Konya), Türk oyuncu ve sunucudur.

Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

KARİYERİ

Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.

2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakterini oynadı.

2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği, Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı.

2016 yılında Meryem Uzerli ile birlikte Gecenin Kraliçesi dizisinde başrol oynadı

2015 2016 yıllarında Kocan Kadar Konuş film serisin de başrol oynadı.

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