Aziz canlı izle! Show TV Aziz 6. yeni bölüm canlı izle! Aziz dizisi yeni bölümde neler olacak? Aziz dizisi son bölüm izle!

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Aziz canlı izle! Show TV Aziz 6. bölüm canlı izle! Aziz dizisi yeni bölümde neler olacak? Aziz son bölüm izle! Aziz canlı izle!

AZİZ CANLI İZLE!

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor?

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 5. Bölümünde; Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır. Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar. Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz. Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar. Ümitleri yeşeren Efnan, Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir…

Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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