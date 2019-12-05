Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak
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Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 5 Aralık Perşembe günü yargı komitesine Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi verdi

05.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:43
Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak

Temsilciler Meclisi Başkanı , Adalet Komitesi'ne Başkan 'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi verdi.


Pelosi basına yaptığı açıklamada "Başkanın eylemleri anayasayı ciddi şekilde ihlal etmiştir ve bu ülkede kimse hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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