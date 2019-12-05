Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 5 Aralık Perşembe günü yargı komitesine Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi verdi
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Komitesi'ne Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi verdi.
Pelosi basına yaptığı açıklamada "Başkanın eylemleri anayasayı ciddi şekilde ihlal etmiştir ve bu ülkede kimse hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle