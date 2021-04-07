Azgın sular danayı yuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azgın sular danayı yuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Azgın sular danayı yuttu

Bursa İnegöl'de derelerin taşması sonucu bir dana azgın sulara kapıldı.

Bursa İnegöl'de derelerin taşması sonucu bir dana azgın sulara kapıldı. Dananın sulara kapılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sular koca danayı alıp götürdü.

Sağanak yağmur sonrası lodosla birlikte İnegöl'de bulunan birçok dere taştı. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı, yollarda toprak kaymaları yaşandı. Zarar her geçen gün büyüyor. Azgın sular önlerine ne kattıysa alıp götürdü. Taşkın sonrası yeni görüntüler de ortaya çıktı. İnegöl'de bir dana suya kapıldı. Su danayı alıp götürdü o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi. Dananın akıbeti ise henüz belli olmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Ahmet Kural Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Azgın sular danayı yuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:03:04. #1.15#
title