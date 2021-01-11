Azez'de briket evler çadırda kalan Suriyelilerin umudu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Azez'de briket evler çadırda kalan Suriyelilerin umudu oldu

11.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:53
Azez'de briket evler çadırda kalan Suriyelilerin umudu oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Suriyeli hayırseverler tarafından yaptırılan briket evler çadırlarda yaşayan ailere verildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Suriyeli hayırseverler tarafından yaptırılan briket evler çadırlarda yaşayan ailere verildi.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de, Suriyeli gönüllülerce inşa edilen 500 briket eve, aileler yerleştirildi.

Projenin sorumlusu mühendis Bera Babuli AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1000 briket ev projesinin ilk aşamasının tamamlandığını söyledi.

Babuli, hedeflerinin, savaş mağduru ailelerin çadır hayatından kurtulup insan onuruna yakışır şekilde evlere yerleştirilmesi olduğunu belirtti.

Halep'in Uveycil köyünde yerinden edilen Muhammed Ahmet, yaşadığı mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğini vurgulayarak, çadır hayatından kurtulmanın memnuniyetini dile getirdi.

Yeni evlerine yerleşen kardeşler Bimas ve Zeyn El Abidin de sert kış şartlarında çadırda kalmayacak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Esed rejiminin, 2019 başında yoğun saldırıları sonrası İldib ve Hama'dan binlerce kişi Türkiye sınırlarındaki bölgelere sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Fuat Oktay Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ömer Bayram Abdullah Avcı Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azez'de briket evler çadırda kalan Suriyelilerin umudu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:56:28. #1.14#
title