Azerbaycanlı sanatçılar Karabağ zaferinin yıl dönümüne İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Devlet Sanatçıları, Karabağ zaferinin yıl dönümüne özel piyano resitali verdi.

Mehcer Göç Sanatçıları Derneğince düzenlenen "Zafer Günü Piyano Resitali", Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsündeki Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirildi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu, sefere çıktığı alanda bulunduklarını anımsatarak, "Ecdadımızın otağını kurduğu yerde şimdi biz bilim, teknoloji ve bugün de sanatın otağını kurmaya devam ediyoruz." dedi.

Yılmaz, etkinliğin Otağ-ı Hümayun'da yapılmasından ve değerli sanatçıları burada ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Üniversitenin çalışmalarına ve başarılarına değinen Yılmaz, Azerbaycan'da kardeş ve dost üniversitelerin bulunduğunu ve ciddi iş birlikleri yaptıklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, Azerbaycan ordusunun Şuşa'daki yerleşim yerlerini işgalden kurtarmasının yıl dönümünde düzenlenen konsere katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Karabağ zaferini doyasıya ve her zaman kutlamak istediklerini, 30 yıl hasretle beklenen toprakların 44 günde kurtarıldığını dile getiren Mustafayeva, "Her bir Türk vatandaşı da Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi ve bunun için çok çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, 8 Kasım Karabağ zaferini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte kutladığını hatırlatarak, "Zafer, sadece işgal altında olan toprakların kurtulmasından ibaret değildi, bu bir güzelliğin rüyasıydı." dedi.

Şuşa'nın kurtuluşunun her zaman Azerbaycan'ın kalbinde ve düşüncesinde olduğunu dile getiren Hacıyev, "Ordumuzun Şuşa sokaklarında dolaşması her Azerbaycanlının rüyasıydı." şeklinde konuştu.

Zaferin sadece Azerbaycan'ın değil bütün Türklerin zaferi olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Karabağ zaferiyle dünya Türk'ün gücünü görmüş oldu." dedi.

"Bu mekan 'Zafer Günümüz'le hikaye olarak örtüşüyor"

Azerbaycanlı piyanist ve besteci Turan Manafzade, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır babası İslam Manafov'un davet alması üzerine geldikleri İstanbul'da yaşadıklarını söyledi.

Karabağ zaferinin yıl dönümü dolayısıyla sahneye çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Manafzade, "Bu konseri yaptığımız mekan Otağ-ı Hümayun, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren savaşlardan önce askerlerin toplanma yeri olarak biliniyor. Çok tarihi bir mekan, dolayısıyla bizim 'Zafer Günümüz'le de hikaye olarak örtüştüğünü ve anlam kazandığını düşünüyorum." dedi.

Manafzade, Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek millet, iki devlet" olduğunu ve her zaman birlikte savaştıklarını vurgulayarak, "Konser programında insanları bir hikaye anlatıyormuş gibi seyre çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğin temsilcileriyiz"

Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov da zaferin birinci yılının kutlandığını belirterek, "Hep kanayan yara olarak bilinen Karabağ, 30 yıl bu mezalimi çekti. Bu savaşla halk ayağa kalkarak son noktayı koydu ve bu meseleye çözüm bulundu." dedi.

Karabağ zaferi sayesinde bütün bölgeye huzur ve barış geldiğini dile getiren Manafov, "Karabağ zaferiyle, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği bir daha ortaya konulmuş oldu. Ne mutlu ki dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir kardeşliğin temsilcileriyiz." diye konuştu.

Manafov, "Dünyanın neresinde olursam olayım, hangi eserleri icra edersem edeyim mutlaka Azerbaycan bestecilerinin eserlerini de programa koymaktayım. Ama dünya klasiklerini çaldığım anlatımlı konserler yapıyorum ve insanları bilgilendirdiğim için bununla da mutlu oluyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Tek millet iki devlet ruhu Karabağ'da can buldu"

Mehcer Göç Sanatçıları Derneği Genel Koordinatörü Süleyman Dinçer ise 30 yılı aşkın süredir devam eden Karabağ sorununun elde edilen zaferle sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde bir kez daha o hep vurgulanan ancak hep sözlü olduğu iddia edilen kavramın sahaya yansımasını gördük. 'Tek millet, iki devlet' ruhu Karabağ'da can bulmuş oldu ve Türkiye'nin de destekleriyle Azerbaycan'da bir zafer kazanıldı."

Zaferin birinci yılına özel tarihi Otağ-ı Hümayun salonunda çok güzel bir program icra edildiğini, böylece bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verildiğini ifade eden Dinçer, "Azerbaycan'da, Karabağ'da yaşanan o heyecanı aynı coşkuyla hissettiğimizi biz de bugün burada göstermek için bir araya geldik. Sanatçılarımızın Türkiye'deki programları devam edecek. Yakın zamanda Ankara'da ve daha sonra yurt dışında da derneğimizin düzenleyeceği konserlerde bir araya geleceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından baba-kız iki sanatçı, piyanonun başına geçerek konser verdi.

Konsere Mehcer Göç Sanatçıları Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları ile Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu mensupları da katıldı.

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